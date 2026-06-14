S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. C
  • Brésil-Maroc 1-1

Les tops et flops de Brésil - Maroc

Par Mathieu Plasse, avec Mathieu Rollinger
2 Réactions
Les tops et flops de Brésil - Maroc

Un Ayoub Bouaddi de haute volée alors qu'il vient d'arriver sous le maillot du Maroc, des stars en tout genre dans les tribunes et un éclair de Vinicius : c'est ce qu'on retiendra de ce Brésil-Maroc, premier choc de ce Mondial, qui a eu son lot de mecs pas taillés pour l'évènement.

Les tops

vinicius-junior

Vinícius Júnior

Pendant que son coéquipier du Real est sur le siège passager du SUV de James Corden, lui se charge de prendre les clés de sa sélection.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

a098f28de2bfc589ba20beca751939615d61a90d

Ayyoub Bouaddi

S’il avait choisi les Bleus, il aurait subsisté une grande déception : celle de ne pas voir ce gamin briller en ouverture du Mondial contre le Brésil un samedi soir.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

ismael-saibari

Ismael Saibari

Un piqué de granatakan et un petit pont des enfers sur Douglas Santos. Il ne lui manquait plus qu’un French Cancan dans les hauts-parleurs pour célébrer son but et il était vraiment prêt pour le Bayern.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

brahim-diaz

Brahim Díaz

Une fois que tu l’éloignes du point de penalty, tu te rappelles que c’est un super joueur de football.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Les flops

cards-23-24_hakimi-alt

Achraf Hakimi

Vu sa manière de se jeter au sol sur chaque prise de balle, les Américains ne vont plus rien y comprendre. « Il y a des touchdowns dans le soccer ? »

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

lucas-paqueta

Lucas Paquetá

Une performance qui lui fait perdre beaucoup de crédit auprès du peuple brésilien, mais qui lui a fait rentrer beaucoup d’argent dans le compte en banque en misant sur sa sortie avant la 60e.

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

ICONSPORT_181048_0181

IShowSpeed

On avait déjà Travis Scott qui supportait sa quatrième équipe de cœur en trois mois, on aura le gros plan sur un streamer qui checke Nasser et se fout torse poil devant Ronaldo. Foutez-moi ce Mondial au Mexique !

Note de la rédaction 67
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Mathieu Plasse, avec Mathieu Rollinger

Commentaires

Les membres ont posté 2 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Brésil - Maroc (1-1)
Revivez Brésil - Maroc (1-1)

Revivez Brésil - Maroc (1-1)

Revivez Brésil - Maroc (1-1)
11
Revivez le match nul entre le Qatar et la Suisse (1-1)
Revivez le match nul entre le Qatar et la Suisse (1-1)

Revivez le match nul entre le Qatar et la Suisse (1-1)

Revivez le match nul entre le Qatar et la Suisse (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.