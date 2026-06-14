Mondial 2026

Gr. C

Brésil-Maroc 1-1

Les tops et flops de Brésil - Maroc

Par Mathieu Plasse, avec Mathieu Rollinger le Dimanche 14 Juin à 02:30 2 Réactions

Un Ayoub Bouaddi de haute volée alors qu'il vient d'arriver sous le maillot du Maroc, des stars en tout genre dans les tribunes et un éclair de Vinicius : c'est ce qu'on retiendra de ce Brésil-Maroc, premier choc de ce Mondial, qui a eu son lot de mecs pas taillés pour l'évènement.