- Mondial 2026
- Gr. C
- Brésil-Maroc 1-1
Les tops et flops de Brésil - Maroc
Un Ayoub Bouaddi de haute volée alors qu'il vient d'arriver sous le maillot du Maroc, des stars en tout genre dans les tribunes et un éclair de Vinicius : c'est ce qu'on retiendra de ce Brésil-Maroc, premier choc de ce Mondial, qui a eu son lot de mecs pas taillés pour l'évènement.
Les tops
Vinícius Júnior
Pendant que son coéquipier du Real est sur le siège passager du SUV de James Corden, lui se charge de prendre les clés de sa sélection.
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Ayyoub Bouaddi
S’il avait choisi les Bleus, il aurait subsisté une grande déception : celle de ne pas voir ce gamin briller en ouverture du Mondial contre le Brésil un samedi soir.
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Ismael Saibari
Un piqué de granatakan et un petit pont des enfers sur Douglas Santos. Il ne lui manquait plus qu’un French Cancan dans les hauts-parleurs pour célébrer son but et il était vraiment prêt pour le Bayern.
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Brahim Díaz
Une fois que tu l’éloignes du point de penalty, tu te rappelles que c’est un super joueur de football.
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Les flops
Achraf Hakimi
Vu sa manière de se jeter au sol sur chaque prise de balle, les Américains ne vont plus rien y comprendre. « Il y a des touchdowns dans le soccer ? »
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Lucas Paquetá
Une performance qui lui fait perdre beaucoup de crédit auprès du peuple brésilien, mais qui lui a fait rentrer beaucoup d’argent dans le compte en banque en misant sur sa sortie avant la 60e.
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IShowSpeed
On avait déjà Travis Scott qui supportait sa quatrième équipe de cœur en trois mois, on aura le gros plan sur un streamer qui checke Nasser et se fout torse poil devant Ronaldo. Foutez-moi ce Mondial au Mexique !
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Par Mathieu Plasse, avec Mathieu Rollinger