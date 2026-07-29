Philippe Diallo assure ne pas avoir parlé d'argent avec Zinédine Zidane

Not money, money, money. Invité sur France Inter ce mercredi matin, Philippe Diallo, le président de la FFF, a indiqué qu’il n’y avait eu aucune question financière au moment de négocier les contours du contrat de Zinédine Zidane, intronisé nouveau sélectionneur de l’équipe de France ce mardi.

Pas une question d’argent mais la volonté de tout gagner

Interrogé à propos du salaire de l’ancien entraîneur du Real Madrid, le président de l’instance du football français a assuré que les deux parties « n’ont pas parlé d’argent », tant elles souhaitaient collaborer ensemble. « J’ai rencontré Zidane en février 2025. On n’a pas parlé d’argent. On a parlé d’envie, d’une fédération qui a envie que l’équipe de France gagne, et d’un joueur qui rêve en bleu. Et on n’a pas parlé d’argent », a renchéri le président de la 3F, sans délivrer le montant du salaire du nouveau sélectionneur tricolore.

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Philippe Diallo n’a pas non plus souhaité détailler les objectifs fixés à ZZ : « Quand on joue une grande compétition, d’abord il faut se qualifier. Et quand je vois les résultats d’un certain nombre de voisins, l’Italie, ça fait trois fois qu’ils ne vont pas à la Coupe du monde. Donc il faut toujours être vigilant de ce point de vue-là. Et puis, quand on est dans le tournoi final, c’est d’atteindre le dernier carré, qui est l’objectif traditionnel ». Le président de la FFF a toutefois assuré que Zidane aurait l’envie de tout gagner : « quand on est compétiteur, comme l’est Zinédine Zidane, les joueurs de l’équipe de France, c’est de gagner. Et donc, notre sujet, ça sera dans les quatre prochaines années, de tout faire pour que nous puissions remporter des trophées ».

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