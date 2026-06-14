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La stat’ qui a de quoi faire enrager la Suisse

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La stat&rsquo; qui a de quoi faire enrager la Suisse

Beaucoup de regrets ce soir. Climatisés par une tête de Boualem Khoukhi sous le soleil californien, les Suisses contrôlaient pourtant les débats durant une grande partie de la rencontre. Qu’il s’agisse de Granit Xhaka, Dan Ndoye ou Ruben Vargas, les poulains de Murat Yakin butèrent à d’innombrables reprises sur le portier Mahmud Abunad. Au point d’atteindre un record dans l’histoire du football helvète.

En effet, la Suisse aura frappé à vingt-six reprises en 90 minutes. Plus qu’un festival offensif, jamais la Nati n’avait autant tiré au but en un seul match de Coupe du monde. Une statistique prenant en compte tous les matchs à partir de 1966, excluant entre autres leur quart de finale à domicile au Mondial 1954.

Plus étonnant encore, le penalty transformé par Breel Embolo aura été le premier inscrit par l’Hélvétie dans la compétition. Le tout en ayant participé à une séance de tirs aux buts en 2006, perdant contre l’Ukraine en huitièmes de finale (0-0, 0-3 TAB).

L’efficacité allemande s’arrête vraiment à la frontière.

La Suisse se fait rejoindre sur le gong par le Qatar

MP

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