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Yaya Touré devient entraîneur principal

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Yaya Touré devient entraîneur principal

Yayalla ! Depuis sa retraite de joueur, Yaya Touré a enchaîné les expériences sur les bancs. Le légendaire milieu ivoirien avait été adjoint à l’Olimpik Donetsk, à l’Akhmat Grozny, au Standard de Liège et chez la sélection saoudienne. Désormais, Touré troque le costume d’adjoint pour celui d’entraîneur principal. 

Le magma de Bratislava

L’ancien homme à tout faire de Manchester City a signé au Slovan Bratislava ce samedi. Yaya Touré rejoint le plus grand club slovaque pour sa première expérience en tant qu’entraîneur numéro 1. « Le football est toute ma viea-t-il annoncé sur le site du club titré à 32 reprises en championnat. J’adore les défis et je suis incroyablement enthousiaste à l’idée d’entraîner un grand club avec une histoire riche, un stade magnifique et de grandes ambitions. »

Il l’assure : « Avec le Slovan, je veux pratiquer un football dominant, gagner des matchs et contrôler les rencontres afin de ravir nos supporters. » L’ancien joueur de l’ASM rencontrera ses nouveaux joueurs lundi lors du premier entraînement de sa toute jeune carrière de coach.

Dans deux ans, il file entraîner le club de la principauté ?

Strasbourg domine le Slovan Bratislava

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