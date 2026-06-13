L'Autriche peut déjà voir loin

Drôle de timing. Alors que l’Autriche doit patienter jusque dans la nuit de mardi à mercredi pour faire son entrée dans cette Coupe du monde face à la Jordanie, Das Team trouve à s’occuper. La fédération autrichienne a en effet annoncé la prolongation du sélectionneur Ralf Rangnick jusqu’en 2028. Une annonce qui a de quoi étonner par sa temporalité, quelques jours à peine avant le début du tournoi.

L’ancien boss d’Hoffenheim ou Leipzig notamment est à la tête de la sélection depuis désormais quatre ans. Il a notamment guidé l’équipe jusqu’en huitièmes de finale de l’Euro 2024 pour une élimination face à la Turquie (1-2) pour son seul tournoi majeur jusqu’à présent.

Ils ont eu la vision d’un sacre mondial à venir avant tout le monde ?