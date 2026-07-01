Pronostic Espagne Autriche : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Espagne – Autriche : découvrez notre analyse, les cotes et notre pronostic victoire Espagne pour ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

Informations clés Espagne invaincue sur ses 5 derniers matchs, 3 clean sheets en phase de groupes.

en phase de groupes. L’Autriche n’a pas gagné à l’extérieur dans la compétition (1 nul, 1 défaite).

Aucune confrontation récente entre l’Espagne et l’Autriche en compétition officielle.

Lamine Yamal, facteur décisif dans l’animation offensive espagnole.

Le pari « Les deux équipes marquent : non » ressort à une cote de 1,62.

Infos du match Stade Los Angeles Stadium (Inglewood, CA, USA) — capacité 70 492 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur Espagne Luis de la Fuente Entraîneur Autriche Ralf Rangnick

L’Espagne aborde ce tour à élimination directe après une phase de groupes maîtrisée, marquée par une défense solide — trois clean sheets consécutifs et seulement deux buts encaissés sur les cinq derniers matchs. Les hommes de Luis de la Fuente, emmenés par Lamine Yamal, ont su retrouver de l’efficacité offensive après un début poussif. À l’inverse, l’Autriche a validé sa qualification dans la douleur, arrachant le nul contre l’Algérie (3-3) lors de la dernière journée. Ralf Rangnick et ses joueurs, portés par Sasa Kalajdzic, s’appuient sur une dynamique irrégulière et devront hausser le niveau face à un adversaire qui n’a encore encaissé aucun but en compétition. Le match Espagne – Autriche se joue au Los Angeles Stadium, un terrain neutre qui n’offre pas davantage particulier à l’une ou l’autre sélection.

Forme récente de l’Espagne

Forme Espagne (5 derniers matchs)

Date Domicile Score Extérieur Résultat 27/06/2026 Uruguay 0-1 Espagne V 21/06/2026 Espagne 4-0 Arabie saoudite V 15/06/2026 Espagne 0-0 Cap-Vert N 09/06/2026 Pérou 1-3 Espagne V 04/06/2026 Espagne 1-1 Irak N

En cinq rencontres, l’Espagne reste invaincue avec trois victoires et deux nuls, pour neuf buts marqués et seulement deux encaissés. La Roja a signé trois clean sheets, dont deux lors de ses trois derniers matchs (contre le Cap-Vert et l’Uruguay). Après un match nul inaugural face au Cap-Vert (0-0), les Espagnols ont rapidement rectifié le tir, infligeant un 4-0 à l’Arabie saoudite. Lamine Yamal, acteur clé du collectif, est régulièrement impliqué dans l’animation offensive, même si la dépendance à son inspiration a été pointée lors des phases délicates. La maîtrise du ballon et la cohésion héritée du FC Barcelone restent au cœur de l’identité de l’équipe.

Forme récente de l’Autriche

Forme Autriche (5 derniers matchs)

Date Domicile Score Extérieur Résultat 28/06/2026 Algérie 3-3 Autriche N 22/06/2026 Argentine 2-0 Autriche D 17/06/2026 Autriche 3-1 Jordanie V 01/06/2026 Autriche 1-0 Tunisie V 31/03/2026 Autriche 1-0 Corée du Sud V

L’Autriche affiche trois victoires, un nul et une défaite sur la période récente, mais sa copie hors d’Europe est moins convaincante. Elle n’a pas remporté le moindre succès à l’extérieur en phase de groupes, ne ramenant qu’un point d’Algérie (3-3) et subissant la loi de l’Argentine (0-2). Les deux clean sheets enregistrées l’ont été à domicile, contre la Tunisie et la Corée du Sud. Offensivement, la sélection de Ralf Rangnick s’appuie sur Sasa Kalajdzic et a su marquer dans quatre de ses cinq dernières sorties, mais la perméabilité défensive observée contre l’Algérie (3 buts concédés) reste un signal d’alerte à ce niveau.

Le contexte du match Espagne – Autriche

L’Espagne – Autriche est un duel inédit récemment, les deux équipes ne s’étant pas affrontées lors des dernières années. Ce match des huitièmes de finale de la Coupe du monde se joue sur terrain neutre, au Los Angeles Stadium, ce qui ajoute un paramètre d’équité supplémentaire.

Pour élargir vos analyses sur les rencontres du Mondial, n’hésitez pas à consulter le pronostic Angleterre RD Congo : analyse, cotes et prono Coupe du monde ou encore le pronostic Belgique Sénégal : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026, deux affiches à suivre lors de ces huitièmes de finale.

Bonus de bienvenue · Winamax LE BONUS 100% BOOSTE Profiter du bonus →

► Le pari « Espagne vainqueur » est coté à 1,33. Cette cote reflète une probabilité d’environ 75 %, soutenue par une dynamique de deux victoires consécutives de la Roja et une invincibilité sur les cinq derniers matchs. L’Espagne n’a encaissé aucun but durant la phase de groupes, et ses trois clean sheets récentes attestent d’une solidité défensive difficile à contourner. À l’inverse, l’Autriche a montré des limites loin de ses bases et n’a pas encore gagné à l’extérieur lors de ce tournoi. Seul bémol : l’Espagne reste sur deux nuls à domicile sur ses cinq derniers matchs, preuve que la finition peut encore lui faire défaut face à des blocs regroupés.

► Le pari « Espagne vainqueur » est coté à 1,33 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : LE BONUS 100% BOOSTE.

Rendez-vous sur la page d’inscription Winamax pour profiter du bonus

Ouvrez votre compte joueur en quelques minutes

Déposez le montant de votre choix pour activer l’offre

Le BONUS 100% BOOSTE permet de doubler votre premier dépôt jusqu’à 100€ : par exemple, misez 50€ pour tenter de jouer avec 100€ grâce au bonus

Si votre premier pari est perdant, vous bénéficiez d’un remboursement en freebets (paris gratuits) équivalent à votre mise de départ

Profitez d’une expérience de jeu enrichie et de cotes boostées sur de nombreux matchs

Notre pronostic pour Espagne – Autriche

Le pari « Les deux équipes marquent : non » est coté à 1,62. L’Espagne reste sur trois clean sheets d’affilée et n’a concédé aucun but en phase de groupes, alors que l’Autriche a buté contre l’Argentine et s’est montrée vulnérable face aux équipes bien organisées. Ce scénario s’appuie sur la solidité du bloc défensif espagnol, mais il n’est jamais acquis qu’une équipe ne trouve pas la faille dans un match à élimination directe.

L’Espagne part favorite sur la dynamique récente et la qualité de son animation défensive, mais l’Autriche reste imprévisible sur un match sec. Aucun pari n’est sans risque, surtout dans un tournoi où la tension peut redistribuer les cartes. Le pronostic Espagne – Autriche s’oriente donc vers une victoire espagnole et un match à faible score, en phase avec les tendances défensives affichées durant cette Coupe du monde.

Lamine Yamal : « La France ne peut pas être meilleure que nous »