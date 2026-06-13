L'histoire d'Iliman Ndiaye à Marseille n'est pas finie

Les regrets, les regrets, les regrets. Marseillais pendant deux saisons entre 2023 et 2024, Iliman Ndiaye n’était pas parvenu à s’imposer dans le club phocéen. Pas assez mûr, le Sénégalais avait hissé les voiles direction les bords de la Mersey et Everton où il est parvenu à, cette fois, exploser aux yeux du grand public.

« L’histoire aurait tourné différemment »

Questionné sur un possible retour à l’OM chez France Football, Ndiaye en est sûr à 200% : « L’histoire n’est pas du tout finie avec l’Olympique de Marseille ». Ses parents ne lui ont certainement pas appris à ne pas refaire le monde car le joyau des Toffees a réécrit le scénario de son début de carrière.

« Si j’étais arrivé deux ans après à Marseille, avec deux saisons de Premier League au compteur, je suis certain que l’histoire aurait tourné très différemment », a-t-il avoué avant de jouer le match de Coupe du monde avec le Sénégal face à la France ce lundi.

Ne jamais faire le monde avec des si !

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