Double coup dur pour le Maroc

À trois jours de son entrée en lice face au Brésil, le Maroc vient de perdre deux de ses tauliers sur blessure : Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli sont officiellement forfaits pour la Coupe du monde. Pas vraiment le genre de nouvelles que les Marocains avaient envie d’entendre.

Le défenseur de l’OM, absent depuis mars en raison d’une blessure à l’aine, n’aura pas réussi à revenir à temps. Pour Abde, touché au genou lors du match amical face à la Norvège, l’espoir de rétablissement était déjà très mince.

Remplacés par Sbaï et Saadane

Qui dit forfait dit remplacement. Les Lions de l’Atlas ont décidé d’appeler l’attaquant d’Angers Amine Sbaï et le défenseur d’Al-Fateh Marwane Saadane. Les deux joueurs faisaient déjà partie du stage de préparation organisé par Mohamed Ouahbi du 22 au 26 mai. Le Maroc va donc devoir commencer son Mondial face au Brésil sans deux de ses piliers.

Avec ce qu’il y a en face, il y avait déjà assez de raisons d’avoir mal à la tête.

Un joueur du Maroc forfait pour la Coupe du monde ?