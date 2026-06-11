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Aulas mis sur la touche à la Métropole de Lyon ?

MJ, avec JF
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Aulas mis sur la touche à la Métropole de Lyon ?

Jean-Michel Aulas pensait peut-être en avoir fini avec les communiqués depuis son départ de l’OL. Raté. En effet, la présidente LR de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a demandé à l’ancien patron des Gones de se mettre en retrait de ses fonctions de vice-président, après une plainte pour viol visant son ancien directeur de communication de campagne. L’affaire concerne une jeune militante qui affirme avoir été violée par soumission chimique en janvier.

Aulas refuse de partir

Sauf que JMA n’a pas vraiment prévu de quitter le terrain. Dans un communiqué, l’ancien président des Gones a refusé cette demande car il n’est pas directement « mis en cause, ni impliqué dans la procédure judiciaire en cours ».

Jean-Michel Aulas assure avoir rencontré la jeune femme en février, puis interrogé son conseiller, qui aurait évoqué une relation « consentie ». Il affirme aussi avoir écarté ce dernier des locaux de campagne, sans pour autant mettre fin à ses fonctions. De son côté, et par la voix de son avocate, Cosima Ouhioun, l’ancien directeur de communication de JMA « conteste fermement et avec sérénité toute accusation et se tient à la disposition de la justice pour répondre à ses questions ».

La justice doit désormais faire son travail.

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MJ, avec JF

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