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Toulouse impose un couvre-feu pour la Coupe du monde

MJ
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Toulouse impose un couvre-feu pour la Coupe du monde

Qui n’est pas nostalgique du confinement ? Le télétravail, les réunions en short, les attestations pour aller acheter du pain… Après Clermont-Ferrand, c’est la ville de Toulouse qui a décidé de remettre le couvert  : la mairie va instaurer un couvre-feu de 22h à 5h pour les moins de 16 ans non accompagnés, certains soirs de Coupe du monde.

Les Bleus, le Maroc et la Tunisie concernés

Le couvre-feu sera notamment mis en place les soirs de matchs de l’équipe de France, soit le mardi 16 juin, le lundi 22 juin et le vendredi 26 juin. Mais les Bleus ne seront pas les seuls concernés. La mesure s’appliquera aussi à Brésil-Maroc, samedi 13 juin, Écosse-Maroc, vendredi 19 juin, Maroc-Haïti, mercredi 24 juin, et Tunisie-Pays-Bas, jeudi 25 juin.

Le maire Jean-Luc Moudenc (DVD) justifie cette décision par les débordements et dégradations survenus après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions, le 30 mai dernier. Histoire de donner quelques moments de communion à ses riverains, la mairie a quand même prévu une fan zone de 18 000 places.

C’est déjà ça de pris, même si pour les moins de 16 ans, il faudra visiblement rentrer chez soi à la mi-temps.

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MJ

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