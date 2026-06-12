Podcast : on vous spoile les matchs du Mondial 2026 avec Footox !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles.

L’émission est disponible en direct sur la fréquence DAB+ de la Tsugi Radio à 12h et 17h30, et bien évidemment en replay sur toutes vos plateformes favorites dans la foulée.

Au menu aujourd’hui : le deuxième épisode avec les meilleures prédictions de Nicolas Fresco, journaliste pour Society, pour la rencontre USA-Paraguay ! Tour de force, Nicolas a réussi à parler d’enlèvement, de brocante et même de Mathieu Valbuena.

Vous y jetez une oreille ?

Les 10 Américains à suivre pendant la Coupe du monde