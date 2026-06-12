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Un Lensois forfait pour la Coupe du monde

MJ
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Un Lensois forfait pour la Coupe du monde

Ah, la tuile pour la Bosnie et son défenseur central Nidal Čelik. Le joueur des Sang et Or a subi une blessure au ménisque qui nécessitera une intervention chirurgicale. Résultat : forfait pour la Coupe du monde.

Les Bosniens, placés dans le groupe B, commenceront leur compétition ce vendredi face au pays hôte, le Canada, avant d’affronter la Suisse puis le Qatar.

Remplacé par un joueur du championnat autrichien

Pour pallier cette blessure, le sélectionneur Sergej Barbarez a décidé de faire appel à Arjan Malić. Le défenseur de 20 ans, qui évolue en Autriche, figurait déjà dans la préliste et avait disputé les deux matchs de préparation des Zmajevi.

« La Bosnie vit une sorte de folie collective »

MJ

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