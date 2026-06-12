Quand la FIFA gonfle les chiffres de sa billetterie

Quoi ?! La FIFA nous ment ? Dans la nuit de jeudi à vendredi se déroulait le deuxième match de la Coupe du monde opposant la Corée du Sud à la Tchéquie. Un match plutôt plaisant, mais visiblement peu suivi à Guadalajara. En effet, les tribunes semblaient sonner creux à l’Estadio Jalisco alors que le speaker annonçait la présence de 44 985 spectateurs (pour un stade d’une capacité de 45 664 places). Le quotidien néerlandais De Telegraaf précise ainsi que le nombre de sièges vides dépassait largement les 700 annoncés par la FIFA, dont une partie situés en zone VIP.

🚨TRENDING: Lots of empty seats in the stadium for South Korea vs Czechia. pic.twitter.com/8zESJeBGfB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 12, 2026

Des sièges vides tout au long de la compétition ?

Récemment, l’instance du football mondial avait décidé de baisser le prix de certains billets afin d’attirer plus de monde, après avoir pourtant déclaré crouler sous des demandes « sans précédent ». Parmi les problématiques de ce Mondial, la tarification des billets – excessivement chère (avec des places atteignant jusqu’à 2 000 euros) – est l’une des plus compliquées à résoudre.

Tout ça pour voir des matchs du niveau de Laval-Grenoble.

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