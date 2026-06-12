S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. A
  • Corée du Sud-Tchéquie (2-1)

Quand la FIFA gonfle les chiffres de sa billetterie

AB
7 Réactions
Quand la FIFA gonfle les chiffres de sa billetterie

Quoi ?! La FIFA nous ment ? Dans la nuit de jeudi à vendredi se déroulait le deuxième match de la Coupe du monde opposant la Corée du Sud à la Tchéquie. Un match plutôt plaisant, mais visiblement peu suivi à Guadalajara. En effet, les tribunes semblaient sonner creux à l’Estadio Jalisco alors que le speaker annonçait la présence de 44 985 spectateurs (pour un stade d’une capacité de 45 664 places). Le quotidien néerlandais De Telegraaf précise ainsi que le nombre de sièges vides dépassait largement les 700 annoncés par la FIFA, dont une partie situés en zone VIP.

Des sièges vides tout au long de la compétition ?

Récemment, l’instance du football mondial avait décidé de baisser le prix de certains billets afin d’attirer plus de monde, après avoir pourtant déclaré crouler sous des demandes « sans précédent ». Parmi les problématiques de ce Mondial, la tarification des billets – excessivement chère (avec des places atteignant jusqu’à 2 000 euros) – est l’une des plus compliquées à résoudre.

Tout ça pour voir des matchs du niveau de Laval-Grenoble.

Revivez Corée du Sud-Tchéquie (2-1)

AB

Commentaires

Les membres ont posté 7 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous suivre à fond la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
123
43
21
Revivez Corée du Sud-Tchéquie (2-1)
Revivez Corée du Sud-Tchéquie (2-1)

Revivez Corée du Sud-Tchéquie (2-1)

Revivez Corée du Sud-Tchéquie (2-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.