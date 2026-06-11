Pourquoi Corée du Sud-Tchéquie est plus intéressant que les finales NBA

Alors que le monde entier se passionne pour les finales NBA entre les Spurs de Wemby et les New York Knicks, c'est l'heure de prouver que la rencontre entre la Corée du Sud et la Tchéquie vaut plus le coup de se taper une affreuse nuit blanche.

→ Parce que les surnoms sont beaucoup plus stylés au foot

Le sport états-unien regorge de surnoms fascinants pour accompagner les noms de ses franchises. New York se fait surnommer les Knicks en hommage au Father Knickerbocker, icône de la Big Apple, tandis que les Spurs, « éperons » en français, s’appellent ainsi en hommage à la culture cowboy du Texas. Super… Maintenant on peut parler des Guerriers Taeguk (ultimes) et les Nároďák (natifs) ou pas ? Du côté des Knicks, seuls trois joueurs peuvent se targuer de représenter leur région natale : Alvarado, Brunson, Karl-Anthony Towns. Cela fait peu. Si au moins New York avait calé un petite référence aux Tchèques en s’appelant les Knickjs, à la limite. Mais non, même pas. Victoire aux (trois) points du soccer.

→ Parce qu’on a le droit de ne pas avoir de vainqueur

On voit déjà venir les « ouin-ouin, il y a pas de match nul au basket ». Et alors ? Rien que pour ça, le football est plus intéressant. Demandez donc à Wembanyama et ses potes texans s’ils n’auraient pas préféré se quitter bons amis avec leurs bourreaux du soir après la game 4.

→ Parce que les Finales NBA s’arrêtent au premier à 4 victoires

Du coup, la victoire 5-0 des Tchèques en 2001 n’aurait jamais eu lieu ?

→ Pour le plaisir de la rareté

1998, 2001, 2016, épissétou. Des Corée du Sud-Tchéquie, l’histoire du foot n’en a connu que trois. Alors que des Knicks-Spurs en NBA… Déjà sept rien que pour cette saison 2025-2026 ! Puis, on est déjà certain d’en avoir un huitième ce weekend, avant de les retrouver à nouveau face à face dès l’année prochaine. On a le droit de vouloir varier un peu, non ?

→ Parce que là au moins, il y aura des téléspectateurs

Donc les mecs se disent champions du monde quand ils décrochent une bague mais se gaussent de passer la barre de 23,8 millions de téléspectateurs aux US pour le match 3 des Finals, une marque inégalée depuis 1998. Les mecs se gargarisent pour un si petit total, sérieusement ? À titre de comparaison, la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine, c’était 1,12 milliard de téléspectateurs à son prime. Même aux États-Unis, elle avait attiré plus de monde au moment des pénos…

→ Un Krejčí meilleur au foot qu’en basket

En NBA, Vit Krejčí mène une carrière de meneur remplaçant très quelconque, entre Oklahoma City, Atlanta et Portland. Éliminé par les Spurs de Victor Wembanyama pour ses premiers play-offs en carrière, il a tout pour se faire traîter de « PNJ » par les djeunz, son palmarès se résumant à être le 5e joueur de son pays à fouler les parquets de la grande ligue. Alors que le vrai Krejčí, en Tchéquie, c’est Ladislav. Le défenseur central de Wolverhampton a envoyé les Nároďák pour la deuxième fois de leur histoire en Coupe du monde en marquant lors des deux matchs de barrages. Si vous voulez voir un bon Krejčí, regardez donc Corée du Sud-Tchéquie et appréciez 90 minutes d’un grand défenseur central qui porte le numéro 7 et le brassard de capitaine en prime.

→ Si Heung-min Son marque, on aura déjà notre dose de basket

Vous en doutez ? Checkez donc sa célébration en septembre dernier.

Pick your spot 🎯 Sonny with his second goal of the match. https://t.co/I6fAZtASY0 pic.twitter.com/CcD0UOtJ6s — LAFC (@LAFC) September 28, 2025

→ Parce que c’est une finale NBA entre losers

Aucun titre depuis 1973 (ne nous parlez pas de NBA Cup), des Finals perdues en 1999, les Knicks ont beau être une franchise mythique, pour le palmarès, on repassera. De leur côté, les Spurs comptent bien cinq bagouzes sur leurs gros doigts de cowboys, mais sérieusement, vous avez vu leur gestion des fins des matchs ou leur défaite après avoir compté 29 points d’avance ? Un peu de sérieux quand même. Au foot au moins, on a la Corée du Sud, ses deux Coupes d’Asie des nations et ses six Coupes d’Asie de l’Est, et la Tchéquie, avec deux (DEUX) coupes Kirin et une bonne partie du mérite de l’Euro 76 de la Tchécoslovaquie, également médaillée d’or aux JO de Moscou en 1980.

→ Moi tu m’parles pas d’taille

Si les deux stars des finales NBA Victor Wembanyama et Jalen Brunson sont séparées de 36 centimètres, on aura aussi quelques belles oppositions entre Tchèques et Sud-Coréens. Kim Moon-hwan (1,73 mètre) et Tomáš Chorý (2 mètres) sont ainsi séparés de 27 centimètres, tout de même. Le premier est latéral, le second attaquant, alors oui, on pourrait bien les retrouver face à face sur corner. Au global, la Tchéquie possède la cinquième équipe la plus haute du Mondial (1,85 mètre de moyenne), quand la Corée du Sud pointe à 28e place (1,81 mètre de moyenne).

→ Parce que Lee Kang-in c’est mieux que Lee Spike

Si le plus fervent des supporters des Knicks défend évident de nobles causes depuis le début de sa filmographie, c’est quand même beaucoup moins clinquant qu’être doublement champion d’Europe nan ? À vous de voir.

La Tchéquie livre sa liste définitive pour le Mondial