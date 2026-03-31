La Tchéquie passe aux tirs au but

Tchéquie 2-2 (3-1 T.A.B.) Danemark

Buts : Šulc (3e), Krejčí (100e) // Andersen (72e), Høgh (111e)

Le paradis est Pavel de bonnes intentions. Absente depuis 2006, la Tchéquie va enfin rejouer une Coupe du monde. Crucifiée en prolongation des demi-finales des barrages en 2022, l’équipe de Tomáš Souček a eu le mot de la fin face au Danemark ce mardi. Pavel Šulc a parfaitement lancé la rencontre, à la suite d’un corner, en plaçant une reprise imparable à l’entrée de la surface (1-0, 3e). Les Danois ont fini par recoller sur un coup franc, où Joachim Andersen a devancé la sortie de Matěj Kovář du bout du crâne (1-1, 72e).

Direction la prolongation, où Ladislav Krejčí a délivré tout un pays en marquant du gauche (2-1, 100e). Jusqu’à un nouveau coup de pied arrêté danois, cette fois un corner, sur lequel la gâchette de Bødo/Glimt, Kasper Høgh, a égalisé de la tête (2-2, 111e). Le ticket pour l’Amérique s’est joué aux tirs au but : Ramus Højlund a frappé sur la barre, Kovář a repoussé celui d’Anders Dreyer et Mathias Jensen a tiré au-dessus, précipitant la chute des Danois. L’arrêt de Mads Hermansen face à Krejčí ne servira à rien : la Tchéquie rejoint le Mexique, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud dans le groupe A.

Pas de troisième Mondial consécutif pour le Danemark.

Revivez l'élimination italienne en Bosnie