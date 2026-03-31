S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Barrages
  • Tchéquie-Danemark (2-2, 3-1 T.A.B.)

La Tchéquie se qualifie aux tirs au but contre le Danemark

QB
7 Réactions
La Tchéquie passe aux tirs au but

Tchéquie 2-2 (3-1 T.A.B.) Danemark

Buts : Šulc (3e), Krejčí (100e) // Andersen (72e), Høgh (111e)

Le paradis est Pavel de bonnes intentions. Absente depuis 2006, la Tchéquie va enfin rejouer une Coupe du monde. Crucifiée en prolongation des demi-finales des barrages en 2022, l’équipe de Tomáš Souček a eu le mot de la fin face au Danemark ce mardi. Pavel Šulc a parfaitement lancé la rencontre, à la suite d’un corner, en plaçant une reprise imparable à l’entrée de la surface (1-0, 3e). Les Danois ont fini par recoller sur un coup franc, où Joachim Andersen a devancé la sortie de Matěj Kovář du bout du crâne (1-1, 72e).

Direction la prolongation, où Ladislav Krejčí a délivré tout un pays en marquant du gauche (2-1, 100e). Jusqu’à un nouveau coup de pied arrêté danois, cette fois un corner, sur lequel la gâchette de Bødo/Glimt, Kasper Høgh, a égalisé de la tête (2-2, 111e). Le ticket pour l’Amérique s’est joué aux tirs au but : Ramus Højlund a frappé sur la barre, Kovář a repoussé celui d’Anders Dreyer et Mathias Jensen a tiré au-dessus, précipitant la chute des Danois. L’arrêt de Mads Hermansen face à Krejčí ne servira à rien : la Tchéquie rejoint le Mexique, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud dans le groupe A.

Pas de troisième Mondial consécutif pour le Danemark.

Revivez l'élimination italienne en Bosnie

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'Italie doit-elle arrêter le foot ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
146
7

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.