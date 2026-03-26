Le Danemark, le Kosovo et la Tchéquie à 90 minutes du Mondial

Kosovo-Turquie et Tchéquie-Danemark, voilà le joli programme de deux des quatre finales des barrages du Mondial 2026 en Europe.

Le Kosovo peut rêver d’une première grosse compétition

Voisin de l’Albanie, éliminée en Pologne, le Kosovo se rapproche de son premier Mondial après sa folle victoire en Slovaquie, absente d’une Coupe du monde depuis 2010 (4-3). Mené deux fois au score, le pays des Balkans, qui n’a jamais joué de grosse compétition internationale, ne peut pas dire merci à Edon Zhegrova, puisque l’ancien Lillois est resté sur le banc, mais à quatre buteurs différents (Fisnik Asllani, Florent Muslija, Veldin Hodza et Kreshnik Hajrizi). Il affrontera la Turquie en finale des barrages.

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Avec un Pierre-Emile Højbjerg titulaire, le Danemark a assumé son statut contre la Macédoine du Nord (4-0). L’affiche la plus déséquilibrée de la soirée s’est débloquée en seconde période, après les buts de Mikkel Damsgaard et surtout le doublé de Gustav Isaksen. Le joueur de la Lazio a marqué deux buts en… deux minutes.

En finale de barrages, il se déplacera en Tchéquie, vainqueur de l’Irlande après une très très longue partie que Troy Parott a encore illuminée après avoir ouvert le score (2-2, 4-3 T.A.B.). La rencontre est allée en prolongation après un match de bouchers et de manieurs de suspense : deux penaltys, un but contre son camp. Pavel Nedvěd a encouragé les siens juste avant la séance de tirs au but, et si le local Mojmír Chytil a échoué, les foirés de Finn Azaz et Alan Browne condamnent les Irlandais.

Tchéquie 2-2 Irlande (4-3 T.A.B.)

Buts : Schick (SP, 27e) et Krejčí (86e) pour les Tchèques // Parott (SP, 19e) et Kovář (CSC, 23e) pour les Irlandais

Danemark 4-0 Macédoine du Nord

Buts : Damsgaard (49e), Isaksen (58e et 59e) et Nørgaard (75e) pour les Danois

Slovaquie 3-4 Kosovo

Buts : Valjent (6e), Haraslin (45e) et Strelec (90e +4) pour les Slovaques // Hodza (21e), Asllani (47e), Muslija (60e) et Hajrizi (72e) pour les Kosovars

Le calendrier des barrages du Mondial en Europe