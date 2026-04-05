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En 2026, des ultras bordelais se battent à Locminé

MBC
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En 2026, des ultras bordelais se battent à Locminé

Bordeaux ne connaît définitivement pas les soirées parfaites. Vainqueurs de Locminé pour la première de Rio Mavuba, les Girondins retrouvent le sourire après deux défaites enterrant quasiment leurs espoirs de monter en Ligue 3 (chelou ce nom) la saison prochaine. Malgré cette victoire et comme souvent ces dernières années, la soirée ne s’est néanmoins pas terminée sur les chapeaux de roues pour le club au scapulaire.

Un individu en sang

Juste après le coup de sifflet final, une vingtaine de supporters identifiés comme des membres du groupe Ultramarines ont contourné le stade pour pénétrer dans l’espace partenaire. D’après le communiqué du club de Locminé, plusieurs personnes présentes ont alors été agressées par les ultras bordelais. Sud-Ouest a indiqué que des coups ont été échangés et qu’un individu s’est retrouvé en sang.

Entre deux mandales, les bagarreurs ont justifié leur intrusion par «  des provocations et une appartenance à un groupe de supporter nantais rival ». Les supporters bordelais ont finalement quitté le stade, et le groupe Ultramarines n’a pas souhaité réagir à la suite de cet incident. À ce jour, aucune plainte n’a été déposée.

Les ultras qui se battent encore et toujours, on souffle.

Rio Mavuba pense que Bordeaux va monter en Ligue 3

MBC

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