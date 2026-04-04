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  • Locminé-Bordeaux (1-2)

Rio Mavuba gagne pour sa première sur le banc de Bordeaux

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Déjà l’effet Mavuba à Bordeaux

Le fameux Rio Grande. Bordeaux a remporté le premier match de l’ère Rio Mavuba ce samedi. Les Girondins ont ramené les trois points contre Locminé au stade du Pigeon blanc (1-2). Abou Ba (48e) et Tidyane Diagouraga (55e) ont mis les Bordelais sur le chemin de la victoire, et la réduction du score de Cyril Benamara est restée sans conséquence (90e+4). Le FCGB compte toujours six points de retard sur le leader du groupe, La Roche-sur-Yon, mais Mavuba a préféré retenir le contenu du match.

« Là où on voulait se rassurer, c’était dans l’état d’esprit. Et là-dessus, ils ont été tops, salue le coach, comme le rapporte Girondins4Ever. Le staff a bien bossé sur l’analyse. On savait qu’à la transition, on pouvait faire mal, c’est ce qui s’est passé (sur le deuxième but). Mais on va continuer à travailler parce que si on est encore un peu plus pointu, on doit marquer plus. […] Tout n’était pas parfait, encore une fois. En tout cas, l’investissement et l’application des joueurs étaient vraiment au top. »

Ça part de là.

Rio Mavuba pense que Bordeaux va monter en Ligue 3

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