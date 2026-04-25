À 10 contre 11, Bordeaux bat Montlouis et entretient l’espoir, Nîmes repasse leader

Le Mavuball ! Difficile de dire s’il a posé ses marques sur le jeu des Girondins, Rio Mavuba a enchaîné une deuxième victoire de rang en National 2 et gagne pour la première fois à domicile. Bordeaux bat largement Montlouis (4-1) et reste deuxième de son groupe, à trois points de La Roche-sur-Yon, neutralisée par le Stade poitevin (0-0).

Un match disputé à 10

Ce samedi au Matmut Atlantique, le mavuball a plutôt consisté à défendre, en bloc, et contrer. Une sorte de match de hockey sans palet ni glace, en hommage aux Boxers de Bordeaux, vainqueurs de la Ligue Magnus. Réduits à dix après onze petites minutes de jeu et une claque peu inspirée mise par Ludéric Etonde sur un adversaire, les Girondins ont inscrit… quatre buts en infériorité numérique : une sortie ratée du gardien montlouisien, un but contre son camp et une jolie action collective et un but du revenant Almamy Touré, qui ne dispute que son deuxième match avec son nouveau club. Bordeaux n’a pas son destin en main, mais peut encore rêver d’une montée en Ligue 3.

Bataille à trois dans le groupe C

Ailleurs en National 2, les Lusitanos Saint-Maur, vainqueurs de la lanterne rouge Rousset (3-0) talonnent Nîmes en tête du groupe C. Les Crocos ont largement battu Cannes, leader avant le début de la rencontre (3-0). Un alléchant Cannes-Saint-Maur sera au programme de la dernière journée. Dans le groupe B, Thionville, qui a validé sa promotion, a fêté ça en battant Chantilly (3-1).

Encore trois matchs. Trois finales, c’est sûr !

Les Girondins pourraient évoluer en National 1 la saison prochaine !