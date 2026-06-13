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Gordon Ramsay et Scott McTominay parlent de risotto

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Gordon Ramsay et Scott McTominay parlent de risotto

Gordon le mytho de retour dans le game. Ancien footballeur devenu le Philippe Etchebest écossais, Gordon Ramsay s’est pointé au camp d’entraînement de l’Écosse pendant la préparation des hommes de Steve Clarke à la Coupe du monde. Supporter de la Tartan Army, le chef cuisinier a déclaré que l’ambiance était « électrisante » avant d’indiquer que les joueurs « sont calmes, concentrés et qu’ils mangent bien.»

Risotto avec ou sans champignons ?

Dans une interview au Sun, celui qui a écrit des recettes que suivent toutes les mamies écossaises a raconté sa rencontre avec Scott McTominay. « Scott m’a parlé de ses risottos en Italie et de ses inquiétudes concernant ses bouillons. Je lui ai dit d’arrêter de se préoccuper de ses foutus bouillons et de se concentrer sur le match ! »

Avant de retourner cuire un steak saignant dans son resto de Boston, Ramsay a révélé que les joueurs lui avaient demandé une table dans son nouveau restaurant londonien haut de gamme, le Lucky Cat, en cas de victoire contre Haïti cette nuit.

Jean-Ricner Bellegarde va empêcher ce festin.

En direct : Haïti - Écosse (0-0)

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