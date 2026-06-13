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Jean-Michel Aulas se met en retrait à la Métropole de Lyon

MBC
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Jean-Michel Aulas se met en retrait à la Métropole de Lyon

Jean-Michel Aulas a presque tout perdu. Devenu vice-président de la Métropole de Lyon après les élections municipales perdues face aux Verts de Grégory Doucet, JMA perd de l’influence. Ce vendredi 12 juin, son groupe a annoncé sa mise en retrait dans un communiqué : « Jean-Michel Aulas, président du groupe, et Laure Cédat, vice-présidente, ont formulé la proposition de se mettre en retrait de la gouvernance du groupe à la Métropole de Lyon pour préserver l’unité du collectif. »

Rétropédalage

La mise en retrait du néo-politicien fait suite à la plainte pour viol révélée mercredi contre son ancien directeur de communication de campagne. Une jeune militante a affirmé avoir été violée par soumission chimique dans une chambre d’hôtel en janvier. La plaignante a raconté ces faits au candidat Aulas dès février. L’ancien patron de l’OL déclare avoir, par la suite, tenu son conseiller à l’écart du QG de campagne, sans le renvoyer.

À la suite de cette affaire, la présidente LR de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, avait demandé à l’ancien patron des Gones de quitter ses fonctions de vice-président. Jeudi, Jean-Michel Aulas avait refusé cette demande car il n’était pas directement « mis en cause, ni impliqué dans la procédure judiciaire en cours ». Finalement, JMA a rétropédalé et s’est mis en retrait.

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