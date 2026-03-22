Aulas ne sera pas le prochain maire de Lyon

On peut être maire de Lyon dans les Sims ? Jean-Michel Aulas (DVC) ne sera pas le prochain maire de la capitale des Gaules. L’ancien président de l’Olympique lyonnais, candidat de la droite et du centre, est battu par le maire écologiste Grégory Doucet, rejoint par LFI, au second tour des élections municipales. Les résultats ne sont que des estimations mais le maire sortant revendique sa victoire.

Quelques voix d’écart

D’après l’IFOP Fiducial/TF1, Doucet l’emporterait avec 50,4% des suffrages dans la troisième ville la plus peuplée de France, tandis que l’ex-patron de l’OL n’obtient que 49,6% des votes. Longtemps favori des sondages, Aulas avait déclaré que l’accord entre Doucet et LFI était « une alliance de la honte » et avait refusé de faire un débat cette semaine avant ce second tour.

Il y a de quoi être vert.

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