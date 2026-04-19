Diego Simeone très touché

Encore un coup dur. L’Atlético de Madrid a perdu une nouvelle finale, cette fois en Coupe du Roi face à la Real Sociedad. Une énième désillusion pour Antoine Griezmann, Diego Simeone et tous les autres. « Je n’ai pas grand-chose à dire. J’essaie simplement de soutenir mes joueurs, car ils savent qu’ils ont fourni un effort colossal », s’est désolé le technicien argentin, abattu, après la rencontre. Après un regret principal : ne pas avoir saisi les opportunités qui se sont présentées aux siens. « L’issue de la rencontre aurait pu se décider pendant le temps réglementaire. La finition de la Real Sociedad a été au niveau requis, contrairement à la nôtre. » Le superbe but de Julián Alvarez pour arracher les prolongations n’aura donc pas suffi.

« Ce dont l’équipe a besoin, c’est de gagner »

Les Madrilènes vont désormais devoir se remettre de cette finale perdue. Car s’ils n’ont plus d’espoir de remporter un trophée via la Liga, se profile à l’horizon une demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal. « C’est difficile de faire passer des messages, car ce dont l’équipe a besoin, c’est de gagner. Il ne reste plus qu’à travailler chaque jour. Je n’ai rien dit aux joueurs, a encore détaillé Simeone. Nous avons certainement la conscience tranquille d’avoir fait tout notre possible, et maintenant, il faut se remettre au travail comme d’habitude. »

La lose va devoir choisir son camp.

Fin du rêve pour Griezmann et l’Atlético : la Real Sociedad s’adjuge la Coupe du Roi