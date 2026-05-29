Le Normand sort un livre en espagnol

Se llama autorreflexión. Robin Le Normand s’est livré à un exercice d’autorreflexión. Le défenseur français de l’Atlético de Madrid sort son premier bouquin. Le livre, intitulé Por miedo a decepcionar (Par peur de décevoir), est uniquement publié en Espagne pour le moment.

Le sous-titre, Une histoire de dépassement, de football et de la vie, en dit long sur le parcours de l’international espagnol, qui a perdu sa sœur, décédée d’un accident domestique, lorsqu’il avait cinq ans. « Écrire sur ma sœur m’apaise, dit-il à Telecinco. Le Normand décrit comment qu’il a dû lutter contre ses démons intérieurs, pointant du doigt sur « ce sentiment de doute, de peur, de croire que je ne suis plus à la hauteur, ni pour le foot, ni pour la vie… »

Les aventures de Le Normand, ça sonnait moins bien.

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