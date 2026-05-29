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Le but splendide de Cruzeiro en Copa Libertadores

CT
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Le but splendide de Cruzeiro en Copa Libertadores

On ne s’ennuie jamais à au stade Mineirão de Belo Horizonte. L’équipe locale Cruzeiro s’est largement imposée face au Sporting Club Barcelona (4-0) lors de la dernière journée de la phase de poules de la Copa Libertadores, ce jeudi. Grâce à ce succès, la formation brésilienne est qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition.

Un chef d’oeuvre pour conclure le festival

Le grand bonhomme de la partie s’appelle Matheus Pereira, milieu offensif de 30 ans. Auteur de l’ouverture du score (5e) sur un coup de tête, le joueur formé au Sporting a illuminé le match une seconde fois, en fin de match (71e), en réalisant une bicyclette du pied gauche pour parachever le succès des siens.

Voilà ce que ça donne quand on maîtrise ce geste.

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CT

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