- Copa Liberatodres
- J6
- Cruzeiro-SC Barcelona (4-0)
Le but splendide de Cruzeiro en Copa Libertadores
On ne s’ennuie jamais à au stade Mineirão de Belo Horizonte. L’équipe locale Cruzeiro s’est largement imposée face au Sporting Club Barcelona (4-0) lors de la dernière journée de la phase de poules de la Copa Libertadores, ce jeudi. Grâce à ce succès, la formation brésilienne est qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition.
Un chef d’oeuvre pour conclure le festival
Le grand bonhomme de la partie s’appelle Matheus Pereira, milieu offensif de 30 ans. Auteur de l’ouverture du score (5e) sur un coup de tête, le joueur formé au Sporting a illuminé le match une seconde fois, en fin de match (71e), en réalisant une bicyclette du pied gauche pour parachever le succès des siens.
😳Que categoria é essa, Matheus Pereira?👏🦊 @Cruzeiro pic.twitter.com/k99oAQEMo9— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 29, 2026
Voilà ce que ça donne quand on maîtrise ce geste.Un ancien du PSG marque après 1 672 jours de disette
CT