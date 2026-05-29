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Konaté et Liverpool, bientôt la fin ?

TC
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Konaté et Liverpool, bientôt la fin ?

Ibrahiva Konaté. Alors qu’Ibrahima Konaté avait débuté des pourparlers avec Liverpool quant à la prolongation de son contrat, Sky Sports indique que le Français et les Reds n’auraient pas trouvé d’accord, ce qui laisserait envisager un avenir du défenseur loin de la Mersey à quelques semaines de la fin de son contrat.

Un départ n’a donc jamais été aussi proche, après cinq saisons à Anfield, 183 matchs, un titre de Premier League, deux Carabao Cups et une FA Cup dans son armoire à trophées. Du mouvement, donc, chez les défenseurs des Bleus puisque Maxence Lacroix est aussi annoncé sur le départ du côté de Crystal Palace. Un Bleu pour en remplacer un autre ?

Le Real Madrid et le Bayern Munich sur le dossier ?

Selon L’Équipe, plusieurs écuries européennes se languissent de pouvoir récupérer le défenseur central de 27 ans. Le Real Madrid et le Bayern Munich font figure de favoris, mais un déménagement à Londres n’est pas inenvisageable puisque les Blues de Chelsea aimeraient aussi pouvoir récupérer Ibou.

Un gros Mondial et puis s’en va, c’est tout ce qu’on demande.

45 % de la Premier League en Coupe d’Europe la saison prochaine

TC

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