Konaté et Liverpool, bientôt la fin ?

Ibrahiva Konaté. Alors qu’Ibrahima Konaté avait débuté des pourparlers avec Liverpool quant à la prolongation de son contrat, Sky Sports indique que le Français et les Reds n’auraient pas trouvé d’accord, ce qui laisserait envisager un avenir du défenseur loin de la Mersey à quelques semaines de la fin de son contrat.

Un départ n’a donc jamais été aussi proche, après cinq saisons à Anfield, 183 matchs, un titre de Premier League, deux Carabao Cups et une FA Cup dans son armoire à trophées. Du mouvement, donc, chez les défenseurs des Bleus puisque Maxence Lacroix est aussi annoncé sur le départ du côté de Crystal Palace. Un Bleu pour en remplacer un autre ?

BREAKING: Ibrahima Konate set to leave Liverpool after five years at the club 🚨 pic.twitter.com/gsgzIWukh1 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 28, 2026

Le Real Madrid et le Bayern Munich sur le dossier ?

Selon L’Équipe, plusieurs écuries européennes se languissent de pouvoir récupérer le défenseur central de 27 ans. Le Real Madrid et le Bayern Munich font figure de favoris, mais un déménagement à Londres n’est pas inenvisageable puisque les Blues de Chelsea aimeraient aussi pouvoir récupérer Ibou.

Un gros Mondial et puis s’en va, c’est tout ce qu’on demande.

45 % de la Premier League en Coupe d’Europe la saison prochaine