S’abonner au mag
  • C1
  • Finale
  • PSG-Arsenal

Beckham, Ronaldinho, Pancrate... La liste des anciens du PSG invités à la finale

TC
14 Réactions
Beckham, Ronaldinho, Pancrate... La liste des anciens du PSG invités à la finale

Ils partent vraiment au complet, les Parisiens. Le PSG a vu les choses en grand, en large et en légendes pour sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Plus d’une trentaine d’anciennes légendes du club, de plusieurs époques différentes, sont attendues à Budapest pour accompagner les Parisiens.

Une initiative que le club associe à « la continuité du projet du Paris Saint-Germain, la transmission entre les générations et l’histoire d’un club qui a su écrire, chapitre après chapitre, sa place sur la scène européenne ». Parmi les présents : l’illustre Zlatan Ibrahimović, le charismatique David Beckham, El Flaco Javier Pastore, le magicien Ronaldinho et la légende Pedro Miguel Pauleta.

Des stars et des titis

En plus de ces gros noms du football mondial, d’autres anciens pensionnaires du PSG sont également attendus : Daniel Ljuboja, Blaise Matuidi, Milan Biševac seront là, tout comme Clément Chantôme, Laurent Leroy et Fabrice Pancrate. Enfin, plusieurs titis parisiens garniront les tribunes : notre cher Didier Domi (à retrouver sur sofoot.com dimanche), Boukary Dramé, Amara Simba et Mamadou Sakho notamment. Presnel Kimpembe, quant à lui, a été désigné ambassadeur du PSG pour le rendez-vous.

Ils sont où, Éverton et Souza ?

PSG-Arsenal : cinq clés pour déverrouiller la finale

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 1j
128
28

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.