Beckham, Ronaldinho, Pancrate... La liste des anciens du PSG invités à la finale

Ils partent vraiment au complet, les Parisiens. Le PSG a vu les choses en grand, en large et en légendes pour sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Plus d’une trentaine d’anciennes légendes du club, de plusieurs époques différentes, sont attendues à Budapest pour accompagner les Parisiens.

Une initiative que le club associe à « la continuité du projet du Paris Saint-Germain, la transmission entre les générations et l’histoire d’un club qui a su écrire, chapitre après chapitre, sa place sur la scène européenne ». Parmi les présents : l’illustre Zlatan Ibrahimović, le charismatique David Beckham, El Flaco Javier Pastore, le magicien Ronaldinho et la légende Pedro Miguel Pauleta.

Des stars et des titis

En plus de ces gros noms du football mondial, d’autres anciens pensionnaires du PSG sont également attendus : Daniel Ljuboja, Blaise Matuidi, Milan Biševac seront là, tout comme Clément Chantôme, Laurent Leroy et Fabrice Pancrate. Enfin, plusieurs titis parisiens garniront les tribunes : notre cher Didier Domi (à retrouver sur sofoot.com dimanche), Boukary Dramé, Amara Simba et Mamadou Sakho notamment. Presnel Kimpembe, quant à lui, a été désigné ambassadeur du PSG pour le rendez-vous.

Ils sont où, Éverton et Souza ?

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