Le boss de Versailles affiche son soutien à Kylian Mbappé sur LinkedIN

Liberté, Égalité, Mbappé. Après la prise de position de Kylian Mbappé sur l’extrême droite dans une interview pour le média américain Vanity Fair, Jordan Bardella et Marine Le Pen lui avaient répondu, en étant totalement à côté de la plaque. Son ancien partenaire, Presnel Kimpembe, a lui aussi réagi sur RTL, sans forcément se mouiller.

« Il défend une société qui me parle »

Entre deux offres d’alternance sur son feed LinkedIN, le président du FC Versailles, Alexandre Mulliez, a donné de sa plume pour encenser la prise de parole du Kyks : « Il défend une vision de la société qui me parle. Faire ça en 1998 quand tout le monde parlait de la France Black-Blanc-Beur et où la photo de Zidane était projetée sur les Champs-Élysées, c’était facile », affirme-t-il.

Il loue ensuite le courage du Bondynois : « Le faire aujourd’hui, c’est plus courageux. On vit une période bizarre où on se remet à traiter différemment des gens parce qu’ils n’ont pas la bonne couleur, la bonne religion, la bonne sexualité, la bonne façon de manger… Il y a urgence à défendre le vivre-ensemble. »

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