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Pas de vainqueur dans le choc Dijon-Sochaux, Fleury grimpe sur le podium et Châteauroux s’enfonce

UL
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Pas de vainqueur dans le choc Dijon-Sochaux, Fleury grimpe sur le podium et Châteauroux s’enfonce

Rouen a la pression. Dans cette soirée de National bien terne (trois 0-0 et quatorze buts en huit matchs), le choc entre Dijon et Sochaux est une montagne qui a accouché d’une souris (0-0). Les Bourguignons restent leaders, trois points devant les Lionceaux, alors qu’un invité surprise, Fleury, grimpe sur le podium. L’équipe francilienne a disposé de Valenciennes (2-0). Kévin Farade, meilleur buteur du championnat, a récidivé.

La course au podium sera folle

Alors que Rouen n’a pas su se défaire de Concarneau (0-0), comme Le Puy à Quevilly (0-0), c’est Orléans, vainqueur à Aubagne (2-0), qui réalise la bonne opération. Cette victoire, obtenue grâce à l’inévitable Fahd El-Khoumisti, meilleur buteur de l’histoire des Sang et Or du Loiret, resserre la course sur le podium : cinq équipes se tiennent désormais en trois points. L’attaquant atteint au passage la barre des 100 buts marqués avec l’USO. 

Ces cinq équipes, ce sont Fleury, Rouen, Le Puy, Orléans et Versailles. Les Yvelinois ont égalé la plus large victoire de leur histoire à domicile en étrillant la Berrichonne de Châteauroux (4-0). Malgré son nouvel entraîneur Damien Ott, la Berri stagne à l’avant-dernière place du classement, un point derrière Bourg-en-Bresse, battu par Caen (0-2). Il reste quatre matchs avant la fin de la saison.

La Berrichonne, Bordeaux : il va falloir regarder le National 2 la saison prochaine.

Dijon 0-0 Sochaux

Concarneau 0-0 Rouen

Fleury 91 2-0 Valenciennes

Versailles 4-0 Châteauroux

Aubagne 0-2 Orléans

Villefranche 3-1 Paris 13 Atletico

Quevilly Rouen Métropole 0-0 Le Puy

Bourg-en-Bresse 0-2 Caen

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UL

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