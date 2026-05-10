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  • J33
  • Stade briochin-QRM (3-0)

La retournée fantastique de Karim Achahbar

TM
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La retournée fantastique de Karim Achahbar

Un bijou. Lors de l’avant-dernière de National ce samedi, le milieu offensif Karim Achahbar a inscrit un but magnifique lors de la rencontre entre le Stade briochin et Quevilly Rouen Métropole (3-0). Alors que son équipe, déjà reléguée en National 2, gagnait sur la plus petite des marges, le Marocain de 30 ans a tout bonnement marqué l’un des buts de cette fin de saison. 

Un geste parfaitement exécuté

Suite à un centre de son coéquipier Sadia Diakhabi, Achahbar s’est envolé pour mettre une retournée acrobatique à l’entrée de la surface adverse, qui n’a laissé aucune chance à Ouparine Djoco. Un but d’autant plus spécial puisqu’il s’agit de son premier cette saison. Après l’heure de jeu, Michaël Faty a mis fin au suspense en inscrivant le troisième et dernier pion de la rencontre.

Pas sûr tout de même que la descente soit plus douce.

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TM

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