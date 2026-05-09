Galatasaray garnit son armoire à trophées

Le quatre à la suite. Avec ce nouveau succès face à Antalyaspor ce samedi (4-2), Galatasaray remporte son quatrième championnat turc consécutif grâce notamment aux réalisations de Victor Osimhen et Mario Lemina.

Tüm zorluklara ve engellere rağmen: DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYON! #DOMİN4SYON 🏆 pic.twitter.com/FpyrOj7YVY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026

Un record égalé

Le club stambouliote égale donc son précédent record avec quatre SüperLig empochées lors des quatre dernières saisons, la 26e de son histoire. Le club égale donc sa précédente série de la fin des années 90. « Gala » avait déjà fait un grand pas vers le titre lors du derby stambouliote face à Fenerbahçe (3-0), le 26 avril dernier.

Istanbul est une fête.

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