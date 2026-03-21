La sortie étonnante du secrétaire général de Galatasaray

Quelqu’un peut dire à Galatasaray que personne ne souhaite minimiser la blessure de son joueur ? En milieu de semaine, malgré la belle victoire de Liverpool face à Galatasaray, deux événements sont venus ternir l’après match. Les craintes autour de l’état de santé de Noa Lang, méchamment touché au doigt après s’être heurté à un panneau publicitaire, puis l’indignation, suite aux commentaires racistes qui ont touché Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux.

Liverpool voudrait détourner l’attention ?

Face à ces comportements, Liverpool a publié un communiqué pour dénoncer ces agissements et les condamner, mettant au passage les plateforme face à leurs responsabilités. Ce qui n’a pas plu du tout à Eray Yazgan, secrétaire général de Galatasaray, qui accuse le club de la Mersey de vouloir faire diversion sur les conséquences possibles de la blessure de Noa Lang. Dans une interview au média A Spor, le dirigeant est monté au créneau de manière inattendue.

🦁 Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: Noa Lang'ın reklam panosunun hemen yanındaki metal aksam nedeniyle elinden ağır şekilde yaralanması, açık ve ciddi bir güvenlik skandalı. Bakın bunu en hafif tabirle söylüyorum, çok ciddi bir güvenlik skandalı. Bu seviyedeki bir… pic.twitter.com/JGxFaQc9Ec — A Spor (@aspor) March 20, 2026

« Alors que Liverpool ne s’est même pas excusé, on voit qu’ils veulent retourner le problème en parlant de commentaires imaginaires contre leur joueur Konaté, a-t-il lâché sans sourciller. Alors qu’il y a une situation sérieuse qui menace la sécurité des joueurs, Liverpool veut changer l’ordre du jour. »

Si dans le même temps, il annonce que son club a déposé une plainte auprès de l’UEFA, et que l’instance a de son côté ouvert une enquête, il souhaite ainsi une demande d’indemnisation pour la blessure de Lang, même si, comme par hasard, « l’argent est secondaire » selon lui.

Il pourra peut-être nous expliquer pourquoi on peut voir des emojis de singe dans les commentaires du compte Instagram de l’international français ?

Galatasaray donne des nouvelles de Noa Lang, qui s’est sectionné le pouce à Anfield