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Galatasaray donne des nouvelles de Noa Lang, qui s’est sectionné le pouce à Anfield

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Galatasaray donne des nouvelles de Noa Lang, qui s’est sectionné le pouce à Anfield

Soirée très rouge à Anfield. En plus de sa lourde défaite sur le terrain de Liverpool (4-0), ce mercredi, en huitièmes de finale retours de Ligue des champions, Galatasaray a enregistré deux pertes majeures sur blessure. Victor Osimhen, l’avant-centre nigérian, a reçu un coup au bras en première période et a cédé sa place au retour des vestiaires. À la 80e minute, Noa Lang est sorti après s’être sectionné le pouce entre les panneaux publicitaires.

Le club turc a donné des nouvelles de l’état de santé de ses deux attaquants via un communiqué, dans la nuit de mercredi à jeudi. « Sous la supervision de notre équipe médicale, un examen médical a révélé une fracture de l’avant-bras droit de Victor Osimhen, et un plâtre a été posé. La décision concernant une éventuelle opération sera prise dans les prochains jours, à l’issue des évaluations à venir », prévient Galatasaray. 

La case opération pour Noa Lang

Noa Lang, dont la blessure a suscité l’inquiétude générale, a été évacué sur civière pour être pris en charge. « Notre joueur Noa Lang a subi une blessure avec une coupure sérieuse au pouce droit, et il est prévu qu’il soit opéré dans les prochaines heures à Liverpool en présence de notre équipe médicale », souligne le club.

Une soirée cauchemardesque de bout en bout.

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