Galatasaray donne des nouvelles de Noa Lang, qui s’est sectionné le pouce à Anfield

Soirée très rouge à Anfield. En plus de sa lourde défaite sur le terrain de Liverpool (4-0), ce mercredi, en huitièmes de finale retours de Ligue des champions, Galatasaray a enregistré deux pertes majeures sur blessure. Victor Osimhen, l’avant-centre nigérian, a reçu un coup au bras en première période et a cédé sa place au retour des vestiaires. À la 80e minute, Noa Lang est sorti après s’être sectionné le pouce entre les panneaux publicitaires.

🚑 Noa Lang quitte Anfield sur civière, et dans les vapes, après sa grave blessure au pouce. pic.twitter.com/xa69nM46od — SO FOOT (@sofoot) March 18, 2026

Le club turc a donné des nouvelles de l’état de santé de ses deux attaquants via un communiqué, dans la nuit de mercredi à jeudi. « Sous la supervision de notre équipe médicale, un examen médical a révélé une fracture de l’avant-bras droit de Victor Osimhen, et un plâtre a été posé. La décision concernant une éventuelle opération sera prise dans les prochains jours, à l’issue des évaluations à venir », prévient Galatasaray.

La case opération pour Noa Lang

Noa Lang, dont la blessure a suscité l’inquiétude générale, a été évacué sur civière pour être pris en charge. « Notre joueur Noa Lang a subi une blessure avec une coupure sérieuse au pouce droit, et il est prévu qu’il soit opéré dans les prochaines heures à Liverpool en présence de notre équipe médicale », souligne le club.

SAĞLIK RAPORU Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü… pic.twitter.com/UXJjjj6Mra — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 19, 2026

Une soirée cauchemardesque de bout en bout.

Liverpool retrouve son football contre Galatasaray et rejoint le PSG en quarts