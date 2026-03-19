La blessure malchanceuse de Noa Lang contre Liverpool

Aïe. Sorti à la mi-temps du huitième de finale perdu par son équipe contre Liverpool (0-4), le joueur de Galatasaray Noa Lang souffre au doigt. L’ailier s’est sectionné le pouce, resté coincé entre des panneaux publicitaires. L’international néerlandais a quitté Anfield sur civière, alors que des images circulant sur X montrent son doigt presque coupé. Une opération est déjà prévue.

🚑 Noa Lang quitte Anfield sur civière, et dans les vapes, après sa grave blessure au pouce. pic.twitter.com/xa69nM46od — SO FOOT (@sofoot) March 18, 2026

Osimhen également blessé

Également sorti sur blessure lors de l’élimination des siens, l’attaquant Victor Osimhen souffre au bras. Selon le média turc Tivibu Spor, l’attaquant ne présente pas de fracture.

Sale soirée pour le Gala.

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