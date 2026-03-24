Noa Lang privé de PlayStation

Emoji pouce en l’air. Sérieusement blessé au pouce à Anfield mercredi dernier, Noa Lang est déjà sur pied. Le joueur de Galatasaray, qui a subi deux opérations, a rejoint le rassemblement des Pays-Bas lundi, le pouce droit solidement bandé. Il s’est entraîné avec ses coéquipiers ce mardi. La Fédération et son club ont convenu qu’il ne participerait pas au match amical contre la Norvège vendredi, mais il pourrait jouer la semaine prochaine contre l’Équateur.

« Je vais mieux, a-t-il rassuré au micro de Ziggo Sport. Mon doigt a été recousu, on s’est bien occupé de moi. » Pas de problème pour jouer au foot, mais son quotidien est un peu plus compliqué à la maison : « Je suis droitier donc aux toilettes, ce n’est pas idéal. Jouer à la PlayStation, c’est difficile aussi ! Heureusement, le foot se joue avec les pieds. »

En revanche, il passera son tour quand il faudra faire les touches.

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