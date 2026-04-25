Pas de vainqueur entre le Bayern et le Barça, qui peuvent encore rêver de finale

Bayern Munich 1-1 FC Barcelone

Buts : Kett (69e) pour les Bavaroises // Pajor (8e) pour les Catalanes

Expulsion : Kett (79e) pour les Bavaroises

Un partout, balle au centre. L’Allianz Arena n’aura pas vu de vainqueur entre le Bayern Munich et le Barça, qui conservent donc toutes leurs chances de rallier Oslo et la finale de Ligue des champions, le 23 mai prochain (1-1). La décision se fera dans une semaine, du côté de Barcelone. Les Catalanes avaient pourtant rapidement pris l’avantage grâce à leur buteuse en série Ewa Pajor, plus prompte pour couper un centre d’Esmée Brugts (0-1, 8e).

Franziska Kett, le but puis l’expulsion

Battues la saison passée en finale, les championnes d’Espagne se font pourtant rejoindre en fin de partie. Trouvée en retrait par Pernille Harder, Franziska Kett égalise d’un piqué bien senti (1-1, 69e). Une héroïne finalement maheureuse dix minutes plus tard, au moment d’être expulsée pour avoir tiré les cheveux de Salma Paralluelo. C’est donc sans elle que les Allemandes tenteront de réaliser l’exploit, dimanche prochain en Catalogne.

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