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Josuha Guilavogui de retour sur les terrains ?

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Josuha Guilavogui de retour sur les terrains ?

Tous les chemins mènent à un banc. Sans club depuis la fin de son aventure avec Leeds à l’issue de la saison 2024-2025, Josuha Guilavogui a pris sa retraite en mai dernier. Celui qui compte sept sélections avec l’équipe de France souhaite désormais se tourner vers une carrière d’entraîneur comme il l’a confié à L’Equipe.

L’art de la possession

Interrogé sur sa possible reprise du poste de Directeur sportif à Wolfsburg, l’aîné de la fratrie Guilavogui s’est dit plutôt motivé par une casquette de coach : « C’est quelque chose qui me motive. Beaucoup de mes anciens entraîneurs – comme Niko Kovac, David Guion, Mark van Bommel ou Aaron Briggs – me poussent vers cette voie-là. J’ai envie de transmettre. En commençant pourquoi pas par la réserve, un peu comme Dante. Avec l’objectif d’entraîner au plus haut niveau. Les chemins sont tellement variés, il faudra ouvrir des portes. Je vais déjà commencer par passer mes diplômes », a-t-il détaillé.

L’ancien capitaine du VfL a notamment donné le championnat où il souhaiterait faire ses débuts : « J’aimerais bien entraîner en Allemagne, c’est le championnat que je connais le mieux. » Il a également longuement philosophé sur sa vision du football et celle qu’il aimerait transmettre à ses futurs joueurs : «  je suis plutôt un fervent admirateur du jeu de possession. Les équipes qui ont du succès sont celles qui ont l’art de maîtriser le ballon. (…)J’ai envie de me confronter à ça, au management, à faire en sorte que plusieurs individus a priori différents se regroupent derrière une seule idée. »

Ne reste plus qu’à étudier.

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LB

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