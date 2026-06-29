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Plus de 4 500 000 de spectateurs dans les stades lors de la phase de groupes

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Plus de 4 500 000 de spectateurs dans les stades lors de la phase de groupes

Money money money. La FIFA a annoncé que les 72 matchs de phase de groupes ont attiré 4 655 549 fans dans les stades, soit un taux de remplissage de 99,7 % : un record (eh oui, parce que plus il y a de rencontres lors d’un Mondial, plus il y a de monde, c’est fou non ?). Voilà qui bat largement les 3 500 000 fans qui avaient (déjà) rempli les arènes étasuniennes en 1994 alors qu’il reste encore plus de 30 parties à jouer.

Pluie de hot dogs et de bières

La mousse dans le sang, le ketchup au coin de la bouche : les fans se régalent devant les caramels qui leur sont servis. Toujours selon la FIFA, 2 800 000 millions de pintes ont été vendues pendant les rencontres, sans compter ce qui a été consommé dans les fans zones, tandis que 300 000 hot dogs ont été dévorés. Les pions de Gianni Infantino se sont même amusés à calculer que mis bout à bout, ces sandwichs pourraient relier le stade du New Jersey et l’aéroport JFK à New York, soit 45 kilomètres.

La gourmandise, péché capital.

Ici, c'est Saibari

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