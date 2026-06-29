Pronostic Allemagne Paraguay : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Allemagne – Paraguay : notre pronostic pour ce 16e de finale de Coupe du monde. Découvrez l’analyse du match, les cotes, et le pari « les deux équipes marquent ».

Informations clés Allemagne : 16 buts marqués sur les 5 derniers matchs, un seul clean sheet.

Paraguay : 3 clean sheets sur 5, qualifié parmi les meilleurs troisièmes.

Aucune confrontation récente entre l’Allemagne et le Paraguay.

Schlotterbeck et Gnabry absents côté allemand, Alderete incertain côté Paraguay.

Pari bonus : les deux équipes ont marqué dans 4 des 5 derniers matchs allemands.

Infos du match Stade Boston Stadium (Foxborough, MA, USA) — capacité 64 146 Compétition Coupe du monde Tour / Journée 16e de finale Entraîneur Allemagne Julian Nagelsmann Entraîneur Paraguay Gustavo Alfaro

L’Allemagne aborde ce 16e de finale de Coupe du monde après une phase de groupes marquée par une attaque prolifique (16 buts en 5 matchs) mais une capacité défensive perfectible, avec un seul clean sheet sur cette séquence. La dynamique offensive est alimentée par le quatuor Musiala, Wirtz, Sané et Havertz, tandis que la blessure de Schlotterbeck réduit les options défensives de Julian Nagelsmann. Face à eux, le Paraguay de Gustavo Alfaro, qualifié parmi les meilleurs troisièmes, s’appuie sur une organisation rigoureuse et des transitions rapides pour faire déjouer l’adversaire. Les données récentes soulignent la différence de profil : l’Allemagne n’a jamais été muette sur ses cinq derniers matchs et ses rencontres dépassent systématiquement les 2,5 buts, alors que le Paraguay a su préserver sa cage trois fois sur cinq.

Forme récente de l’Allemagne

Date Domicile Score Extérieur Résultat 25/06/2026 Équateur 2-1 Allemagne D 20/06/2026 Allemagne 2-1 Côte d’Ivoire V 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao V 06/06/2026 États-Unis 1-2 Allemagne V 31/05/2026 Allemagne 4-0 Finlande V

Lors de ses cinq derniers matchs, l’Allemagne a alterné larges succès offensifs (7-1 contre Curaçao, 4-0 face à la Finlande) et victoires plus serrées (2-1 contre la Côte d’Ivoire). La seule défaite, concédée face à l’Équateur (1-2), est intervenue alors que la qualification était déjà acquise. L’efficacité offensive ne se dément pas : 16 buts marqués et aucun match sans marquer. Défensivement, la Mannschaft n’a réalisé qu’un clean sheet, confirmant une certaine fragilité malgré la présence de Rüdiger et Kimmich. Les absences de Schlotterbeck et Gnabry pourraient encore réduire la marge d’assurance derrière et sur les ailes.

Forme récente du Paraguay

Date Domicile Score Extérieur Résultat 26/06/2026 Paraguay 0-0 Australie N 20/06/2026 Turquie 0-1 Paraguay V 13/06/2026 États-Unis 4-1 Paraguay D 05/06/2026 Paraguay 4-0 Nicaragua V 31/03/2026 Maroc 2-1 Paraguay D

Le Paraguay s’est qualifié en limitant la casse après une lourde défaite d’entrée contre les États-Unis (1-4), puis en s’imposant à la Turquie (1-0) et en décrochant un nul capital face à l’Australie (0-0). Sur ces cinq rencontres, l’Albirroja a signé trois clean sheets, mais n’a trouvé la faille qu’une fois lors de ses deux derniers matchs. Offensivement, Enciso et Sanabria restent les principaux atouts, tandis que la suspension de Diego Gómez et les incertitudes autour d’Alderete et Sosa pèsent sur l’organisation défensive.

Le contexte du match : Allemagne – Paraguay

Allemagne – Paraguay ne se sont jamais affrontés récemment.

Pour suivre en temps réel l’évolution de ce choc, n’hésitez pas à consulter l’article En direct : Allemagne-Paraguay qui propose toutes les infos et réactions sur la rencontre.

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► Le pari « Allemagne vainqueur » est coté à 1,33. Cette cote traduit une probabilité implicite d’environ 75 %, cohérente avec les récentes performances offensives allemandes (aucun match sans marquer, 4 victoires sur 5) et la difficulté du Paraguay à exister face à des adversaires du top 20 mondial (défaite 1-4 contre les États-Unis). La solidité collective du Paraguay (3 clean sheets sur 5) et son aptitude à fermer les espaces constituent néanmoins un paramètre à prendre en compte, d’autant que l’Allemagne reste friable défensivement (4/5 matchs avec but encaissé). Un scénario où le Paraguay marque rapidement ou exploite une transition pourrait faire douter la Mannschaft, surtout avec une défense privée de Schlotterbeck.

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Notre pronostic pour Allemagne – Paraguay

Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,98. Cette sélection s’appuie sur le fait que l’Allemagne n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois sur ses cinq derniers matchs, et que le Paraguay a marqué lors de 4 de ses 5 dernières sorties. Ce contexte offensif, combiné à des absences défensives côté allemand, rend ce pari pertinent, même si le risque demeure réel face à un match à élimination directe.

Pour élargir votre analyse, vous pouvez aussi lire l’article de fond sur les points forts des sélections européennes engagées dans le Mondial 2026, comme la France face à la Suède afin de mieux cerner les dynamiques du tournoi.

Aucun pari n’est sans incertitude : la dynamique des deux équipes et la pression du contexte mondialiste peuvent générer des scénarios inattendus. Miser de façon responsable reste essentiel.

Avec cette analyse, Allemagne – Paraguay s’annonce comme un duel ouvert où le spectacle offensif pourrait être au rendez-vous. Le pronostic principal reste la victoire allemande, mais le pari « les deux équipes marquent » offre également une belle alternative pour ce 16e de finale de la Coupe du monde.

En direct : Allemagne-Paraguay (0-0)