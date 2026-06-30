Nagelsmann et les Allemands ont les oreilles qui sifflent

Le retour au pays pourrait être agité. Si les internationaux allemands et leur staff avaient prévu de passer leurs vacances en Allemagne, ils vont peut-être changer de destination ou sortir le combo lunettes de soleil/casquette. Au sortir de la surprenante élimination de la Mannschaft face au Paraguay, tout le monde en prend pour son grade dans la presse nationale.

Un terrible déclassement

Parmi les grands quotidiens germains, Die Welt titre « Humiliation totale ». Pour le journal, la sentence est irrévocable : « L’Allemagne n’est plus qu’un géant de façade dans le football international. » Le quotidien se désole par ailleurs des réactions internationales à la suite de cette défaite et constate que son statut est contesté de toutes parts, avec un revers qui vient confirmer un déclassement spectaculaire d’une nation quadruple championne du monde.

Chez Bild, où le site est largement consacré à cette élimination, on parle d’un « nouveau cauchemar pour le football allemand » ou d’une « élimination embarrassante contre le Paraguay ». Julian Nagelsmann fait partie des plus sévèrement critiqués, avec la pire note possible, mis en cause pour son Allemagne « lente, ennuyeuse, léthargique ».

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Süddeutsche Zeitung, canard munichois, parle lui aussi d’humiliation, regrettant un Mondial où l’Allemagne « n’a pas livré la moindre prestation convaincante » et qui rentre désormais « à la maison avec un billet de retour on ne peut plus mérité ». De son côté, Der Spiegel cale un édito sur une « nation autrefois grande », quand Kicker indique que « Nagelsmann aurait mieux fait de se montrer plus mesuré ».

La défaite est considérée comme « un constat d’échec pour le football allemand – et pour Nagelsmann ». Plus que contesté, le sélectionneur peut déjà sentir le souffle de Jürgen Klopp sur sa nuque.

Pas certain que les chouineries quant au but refusé à Jonathan Tah ne soient très bien vues.

Allemagne : la tête à l’enfer