La compo de l’Allemagne avec un Neuer record

Undav, deux buts ? Pour le compte des seizièmes de finale, l’Allemagne défie le Paraguay ce mardi soir à 22h30. Quelques jours après la défaite face à l’Équateur (1-2) et ses petites boulettes, Manuel Neuer est bien là et devient même l’Allemand avec le plus de titularisations (23) en Coupe du monde, dépassant Lothar Matthäus et Miroslav Klose (22 chacun).

Un choix fort de Nagelsmann

Julian Nagelsmann a aussi décidé de frapper fort et de reléguer sur le banc son joyau Jamal Musiala. Le petit prodige du Bayern Munich paye sa partition décevante face à la Tri et est remplacé numériquement par le meilleur buteur allemand Deniz Undav, qui a marqué trois pions en trois matchs de poules.

Du côté du Paraguay, le Strasbourgeois Julio Enciso est bien là. Exclu après avoir mis sa main devant sa bouche face à la Turquie, Miguel Almirón effectue son retour dans le onze de départ.

Neuer a-t-il changé ses gants après ses bourdes contre l’Équateur ?