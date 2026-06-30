Klopp a trouvé son coupable après la désillusion de l’Allemagne

Sortir dès les 16es de finale, c’est une chose. Se faire tacler par Jürgen Klopp himself, c’en est une autre. Consultant pour MagentaTV, l’ancien entraîneur de Liverpool n’a pas vraiment apprécié la première période de Deniz Undav face au Paraguay. Titularisé à la surprise générale par Julian Nagelsmann à la place de Jamal Musiala, l’attaquant de Stuttgart n’a touché que huit ballons avant la pause. Huit. Même un ramasseur de balle peut parfois faire mieux en sortie de touche.

Le langage corporel dans le viseur

Klopp a surtout reproché à Undav de ne pas assez se rendre disponible. « Il ne reçoit pas de passes, mais quand il est proche du ballon, il doit mettre son corps, le demander, c’est aussi le langage corporel », a lâché le technicien allemand. Traduction : ce n’est pas parce que tes coéquipiers ne te trouvent pas que tu dois te cacher derrière un défenseur paraguayen.

La mentalité allemande, même dans la défaite.

Nagelsmann et les Allemands ont les oreilles qui sifflent