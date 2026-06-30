L’Allemagne enrage contre l’arbitrage

Il était à Tah de qualifier l’Allemagne. 102e minute du seizième de finale entre la Mannschaft et le Paraguay, Jonathan Tah s’élève et reprend victorieusement de la tête un corner tiré par Nathaniel Brown. Le défenseur bavarois croit mettre son équipe sur le chemin de la qualif, mais après un appel de la VAR, l’arbitre de la rencontre Jalal Jayed a finalement refusé le but pour une faute de Waldemar Anton sur le gardien paraguayen, Orlando Gill.

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Nagelsmann n’en revient pas

Interrogé par les médias allemands, Julian Nagelsmann était furieux de cette décision qui a mené à l’élimination aux tirs au but de l’Allemagne : « C’est un véritable scandale. Il n’y avait absolument pas faute. »

Les consultants allemands, à l’image de Thorsten Kinhöfer, expert en arbitrage pour la ZDF, sont eux aussi restés incrédules face à la décision de l’arbitre : « Pour moi, il n’y a absolument pas faute. Ce ne peut jamais être une faute. Cette décision est totalement incompréhensible, car nous avons vu des situations bien pires en Coupe du monde. Et le gardien se relève immédiatement. C’est un contact normal. Ce n’est certainement pas une faute. Je suis sans voix. »

De son côté, Jürgen Klopp a également réagi, en faisant une comparaison avec les coups de pied arrêtés d’une équipe spécialiste en la matière cette saison : « Si le but est invalidé, Arsenal ne sera pas champion d’Angleterre. Ils ont marqué 60 % de leurs buts de cette manière. Nous gagnons un match quand le ballon entre dans le but. Alors, évidemment, c’est terrible. »

À la fin, ce n’est pas l’Allemagne qui gagne.

Allemagne : la tête à l’enfer