Pronostic Pays-Bas Maroc : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Pays-Bas – Maroc : analyse complète et pronostic du quart de finale Coupe du monde. Découvrez nos conseils avec le pari Pays-Bas vainqueur ou les deux équipes marquent.

Informations clés Les Pays-Bas restent sur 2 victoires consécutives, 12 buts marqués en 5 matchs.

Le Maroc est invaincu sur ses 5 derniers matchs, 11 buts marqués.

Aucun clean sheet pour les Pays-Bas sur la période, 4/5 matchs à plus de 2,5 buts.

Le Maroc a gardé 2 clean sheets, mais n’a jamais été muet.

Seul H2H récent : victoire 2-1 des Pays-Bas en 2017.

Infos du match Stade Estadio Monterrey (Guadalupe, Mexico) — capacité 51 243 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur Pays-Bas Ronald Koeman Entraîneur Maroc Mohamed Ouahbi

Le quart de finale entre Pays-Bas – Maroc oppose deux sélections arrivant en confiance après une phase de groupes prolifique sur le plan offensif. Les Pays-Bas restent sur deux victoires d’affilée et ont inscrit 12 buts lors de leurs cinq dernières rencontres, mais n’ont réalisé aucun clean sheet sur la période. Leur efficacité offensive, notamment sur le flanc droit orchestré par Denzel Dumfries et Cody Gakpo, a compensé une défense parfois vulnérable (6 buts encaissés en cinq matchs). Face à eux, le Maroc présente une série similaire de deux succès consécutifs et n’a jamais été muet sur les cinq mêmes rencontres, avec 11 buts marqués. Le bloc marocain a montré davantage de solidité défensive (2 clean sheets), mais a aussi concédé face à des adversaires de profils variés. Le match se déroule à l’Estadio Monterrey, dans un contexte où la dynamique offensive prévaut sur la sécurité défensive des deux côtés.

Les deux attaques en forme, défenses perfectibles : avantage offensif

Forme récente des équipes

Date Domicile Score Extérieur Résultat 25/06/2026 Tunisie 1-3 Pays-Bas V 20/06/2026 Pays-Bas 5-1 Suède V 14/06/2026 Pays-Bas 2-2 Japon N 08/06/2026 Pays-Bas 2-1 Ouzbékistan V 03/06/2026 Pays-Bas 0-1 Algérie D

Les Pays-Bas affichent une attaque particulièrement prolifique sur cette série : 12 buts en cinq matchs, dont 5 contre la Suède et 3 en déplacement en Tunisie. Les hommes de Ronald Koeman n’ont toutefois pas réussi à garder leur cage inviolée une seule fois sur la période. Le couloir droit, animé par Dumfries et Gakpo, a généré de nombreuses situations de déséquilibre, mais les failles défensives subsistent, comme l’a montré le 2-2 concédé contre le Japon. Virgil van Dijk reste essentiel dans l’axe, mais l’équipe donne une impression de fragilité dès qu’elle est pressée, y compris face à des adversaires réputés plus modestes. Pour mieux comprendre les forces et faiblesses d’équipes comme la Suède, que les Néerlandais ont récemment affrontée, vous pouvez consulter cet article sur les points à surveiller chez les Suédois lors du Mondial 2026.

Date Domicile Score Extérieur Résultat 24/06/2026 Maroc 4-2 Haïti V 19/06/2026 Écosse 0-1 Maroc V 13/06/2026 Brésil 1-1 Maroc N 07/06/2026 Maroc 1-1 Norvège N 02/06/2026 Maroc 4-0 Madagascar V

Le Maroc n’a pas connu la défaite sur ses cinq derniers matchs, totalisant trois victoires et deux nuls. Les Lions de l’Atlas ont marqué lors de chaque rencontre et affichent deux clean sheets, notamment face à la Norvège et Madagascar. La régularité offensive, symbolisée par des joueurs comme Ismael Saibari, s’accompagne de quelques alertes défensives, comme les deux buts concédés face à Haïti. Le secteur offensif marocain a également su faire la différence contre des adversaires de standing élevé, à l’image du nul obtenu contre le Brésil (1-1) à l’extérieur.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 31/05/2017 Maroc 1-2 Pays-Bas

Le seul précédent récent entre les deux nations remonte à 2017, avec une victoire néerlandaise 2-1 à l’extérieur. Cette rencontre confirme la tendance d’un affrontement ouvert, avec trois buts inscrits. Toutefois, le contexte a évolué et le Maroc, fort de ses progrès récents sur la scène internationale, pourrait offrir une opposition plus solide.

Notre pronostic pour Pays-Bas – Maroc

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► Le pari « Pays-Bas vainqueur » est coté à 2,30. Cette cote correspond à une probabilité implicite d’environ 43 %, soit un équilibre entre la dynamique offensive des Néerlandais (12 buts sur les cinq derniers matchs) et l’absence de clean sheet sur la même période. Le Maroc, invaincu depuis cinq rencontres et toujours prolifique devant le but, présente néanmoins une certaine vulnérabilité défensive (4 buts encaissés). Le facteur terrain est neutre (stade à Monterrey), mais la capacité des Pays-Bas à marquer face à des blocs bas peut faire la différence. Le principal risque pour ce pari réside dans la solidité du Maroc, déjà capable de tenir tête au Brésil et de résister sous pression. Pour un autre éclairage sur les enjeux de ce tour à élimination directe, lisez aussi l’analyse de France-Suède en quarts de finale.

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Notre pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,86. Sur les cinq derniers matchs, les deux équipes ont marqué à quatre reprises côté néerlandais, et trois fois côté marocain. La récurrence de matchs ouverts (4/5 à plus de 2,5 buts pour les Pays-Bas) et les faiblesses défensives de chaque côté soutiennent ce scénario, sans qu’aucun résultat ne soit acquis d’avance.

Dans un contexte de compétition à élimination directe, la dynamique des deux sélections laisse présager un affrontement indécis, où la réussite offensive pourrait primer. Rien n’est jamais acquis dans ce type de match : miser implique toujours une part d’incertitude, et il est essentiel de jouer avec discernement. Le match Pays-Bas – Maroc promet un spectacle offensif lors de ce quart de finale de la Coupe du monde.

En direct : Pays-Bas-Maroc (0-0)