De quoi faut-il se méfier chez les Suédois ?

Après plusieurs jours de spéculation, la réponse est donc tombée dans la nuit de vendredi à samedi : l’équipe de France défiera la Suède en seizièmes de finale de cette Coupe du monde. Une simple formalité pour les Bleus ? Voici tout de même quelques éléments dont il faudra se méfier.

→ Une attaque tout feu tout flamme

Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et toute une ribambelle de mecs plutôt doués. L’attaque de l’équipe de France a de quoi faire pâlir n’importe quel défenseur nordique, quand bien même il s’appellerait Victor Lindelöf. Sauf que c’est aussi là que se situe la force de cette équipe de Suède. Ce n’est d’ailleurs pas la Tunisie (certes très faible) qui dira le contraire après s’être fait rouler dessus par le tandem Alexander Isak – Viktor Gyökeres. Et même si William Saliba parvenait à museler son coéquipier en club, attention qu’un Anthony Elanga ne sorte pas du chapeau.

→ Graham Potter

La Suède nouvelle n’est donc pas invincible. Un grand merci aux Pays-Bas pour cette démonstration. Pourtant, depuis l’arrivée de Graham Potter sur le banc, les Blågult ont retrouvé des couleurs. Un mois de mars parfait avec des barrages remportés contre l’Ukraine et la Pologne et donc une entrée en matière tonitruante outre-Atlantique. « Ce sera un match fantastique, le genre de rencontre dont on rêve enfant, se projetait-il dès l’affiche connue ces derniers jours. Jouer contre la France lors d’un match à élimination directe de Coupe du monde, il n’y a rien de plus grand. Ils font partie des meilleures équipes du monde et nous avons évidemment énormément de respect pour eux, mais nous attendons ce match avec beaucoup d’impatience. » Après des années à ferrailler en Premier League, l’Anglais se verrait bien réussir un nouveau tour de magie.

→ L’histoire

Aussi étrange que cela puisse paraître, Français et Suédois n’ont jamais croisé le fer lors d’une Coupe du monde. Pas même en 1958 quand les deux nations avaient atteint le dernier carré, avant de se faire tour à tour torpiller par le roi Pelé. Pourtant, un France-Suède en tournoi majeur n’est pas totalement inédit. Les deux sélections se sont en effet affrontées à deux reprises à l’Euro pour… 0 victoire tricolore. C’était à chaque fois en phase de poules (1-1 en 1992 et 0-2 en 2012) et à chaque fois, la compétition ne s’était pas très bien terminée pour les Bleus…

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→ Gabriel Gudmundsson

Si aucun des 26 joueurs de cette sélection n’évolue actuellement en Ligue 1, il en est un – et un seul – qui a connu les joies de l’Hexagone. Désormais joueur de Leeds et titulaire sur la gauche de la défense suédoise lors des trois rencontres de poules, Gabriel Gudmundsson espère forcément jouer un mauvais tour au pays qui l’a vu éclore au plus haut niveau sous le maillot du LOSC. En attendant que Jesper Karlström ne soit la prochaine trouvaille du milieu de l’OL ?

→ Un nouveau règlement qui va les repêcher

Il est donc possible d’achever sa campagne de qualification à la Coupe du monde avec deux malheureux points et aucune victoire puis troisième de son groupe une fois le tournoi commencé et être quand même invité à la fête pour la phase finale. Bienvenue dans le football version 2026 où la Ligue des nations offre une seconde chance aux nations européennes de gratter un ticket, avant que la règle des meilleurs troisièmes ne file mal au crâne à tout le monde. Vous l’aurez compris : dans le monde d’avant, la Suède n’aurait rien eu à faire là. Au point de ne pas y croire eux-mêmes. Sauf que la modernité impose aux Bleus de se méfier de ces increvables que la logique sportive n’a toujours pas réussi à décramponner. Sinon, il sera toujours temps d’inventer la règle du meilleur perdant des seizièmes de finale pour les repêcher d’une manière ou d’une autre.

Un champion du monde prédit une lourde défaite de la France face à la Suède