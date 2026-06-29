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Édouard Mendy incertain face à la Belgique

MJ
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Édouard Mendy incertain face à la Belgique

La nouvelle que les Sénégalais n’avaient pas envie d’entendre. Touché au genou gauche lors de la défaite des Lions de la Teranga face à la Norvège (3-2), Édouard Mendy est incertain pour le seizième de finale contre la Belgique.

Aller-retour express en Arabie saoudite

Selon L’Équipe, le gardien d’Al-Ahli est retourné à Djeddah, en Arabie saoudite, après la victoire contre l’Irak (5-0), afin de passer des examens complémentaires avec son club. Et ça ne sent pas franchement la meilleure nouvelle du tournoi pour les Sénégalais. Déjà forfait contre les Irakiens, Mendy doit revenir avant le match contre les Diables rouges, mais sa présence dans le onze reste très loin d’être assurée. En son absence, Mory Diaw avait gardé la cage sénégalaise face à l’Irak. Reste maintenant à savoir si Pape Thiaw pourra récupérer son numéro un pour ce rendez-vous face à la Belgique, prévu mercredi à 22h, heure française, à Seattle.

Un miracle a permis aux Lions de se qualifier, il en faudra peut-être un deuxième pour voir leur gardien titulaire jouer contre les Belges.

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MJ

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