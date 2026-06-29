Un Lionel avec l'Argentine jusqu'en 2031 ?

Lui sera là… avec Messi ? Le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, est sur le point de prolonger son contrat avec l’Argentine jusqu’en 2031. Un accord verbal entre les deux parties existerait déjà et la Fédération argentine aurait clairement annoncé vouloir prolonger celui qui les a conduits jusqu’à la victoire finale en 2022. « La position de l’AFA serait de voir Scaloni rester à vie », se projette ESPN.

Pas une distraction

Malgré les discussions, Scaloni ne voudrait pas que cette nouvelle perturbe la concentration de ses hommes lors de cette édition 2026. Vainqueur de ses trois rencontres de poule et opposée au Cap-Vert en seizième de finale, l’Albiceleste accueille ce nouveau rendez-vous comme une occasion d’avancer dans la plus belle des compétitions internationales.

2030 pour le 3/3 de Lionel ?

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