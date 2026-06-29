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Un autre arbitre français raccroche cartons et sifflets

EM
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Un autre arbitre français raccroche cartons et sifflets

Encore un coup de sifflet final pour un arbitre. Tout comme Stéphanie Frappart l’avait annoncé la semaine dernière, Benoît Bastien va mettre fin à sa carrière d’arbitre, selon Vosges Matin. Après quinze piges à faire régner la loi sur le rectangle vert, il devrait se voir attribuer un nouveau rôle au pôle arbitrage de la Fédé.

Première mission : la sonorisation des arbitres

Avec 227 rencontres au sifflet en Ligue 1 et 526 dans toute sa carrière, Benoît Bastien devrait avoir comme première mission l’expansion de la sonorisation des arbitres, selon L’Équipe. Ce dernier a été le premier en France à expliquer en direct la décision appuyée par l’aide du VAR lors du match entre Lyon et Lorient (2-0), en avril dernier.

Et si Rayan Herry arrivait en Ligue 1 ?

Ici, c'est Saibari

EM

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