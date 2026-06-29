Pause fraîcheur comprise ? En conférence de presse, Carlo Ancelotti a expliqué que la situation de Neymar évoluait très bien et que le numéro 10 de la Seleção progresse jour après jour. « C’est dommage qu’il n’ait pas pu s’entraîner tout le temps où il était avec nous, mais il peut jouer plus de 15 minutes, évidemment », a annoncé Don Carlo, qui pourrait donc compter sur son leader technique pour faire un peu plus que simplement finir la rencontre contre les Samouraïs Bleus en seizième de finale.

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Don Carlo s’adaptera

Le sélectionneur italien n’a toutefois pas vendu la mèche quant au temps de jeu définitif du Ney ce lundi : « Tout dépendra du contexte et de la façon dont le match évoluera ». On ne devrait donc pas voir Neymar débuter la rencontre.

Après un nul et deux succès, la Seleção affronte le Japon pour une qualification en huitième de finale. Les Brésiliens n’ont plus été éliminés avant les quarts de finale depuis l’édition 1990.

La fin du roi sans couronne ?

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