Une fusillade dans une fan zone aux États-Unis fait un mort

La ville de San José en Californie endeuillée. Alors qu’aucune rencontre n’y était diffusée, une fusillade a éclaté dans une fan zone de la ville de la côte ouest américaine, ce dimanche. Les autorités locales ont précisé que « cet incident fait l’objet d’une enquête pour homicide. Plusieurs rues aux alentours ont été fermées ».

Un mort et un blessé grave

Selon la police de la ville, une personne a été tuée et une autre est grièvement blessée. C’est en tout cas ce qu’elle a publié dans un message sur le compte X de la ville : « La deuxième victime a été transportée vers un hôpital local avec des blessures mettant sa vie en danger. » Par mesure de précaution, la majorité des bars de la zone ont été fermés après cet évènement tragique.

Cinq rencontres avaient déjà été retransmises dans cette fan zone située sur les bords de la baie de San Francisco et le 16e de finale entre les États-Unis et la Bosnie de ce jeudi (2 h) devrait également l’être malgré la fusillade.

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